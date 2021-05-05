В Госдуму внесли законопроект о запрете приравнивания СССР и нацистской Германии

Проект предусматривает внесение изменений в закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», отмечает РЕН ТВ. Согласно новой статье документа будет запрещено в публичном выступлении, демонстрирующемся публично произведении, СМИ и интернете «отождествлять цели, решения и действия» советского руководства, командования и военнослужащих с «целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии», командования, военнослужащих и стран оси.

Также законопроект запрещает отрицать «решающую роль советского народа в разгроме нацистской Германии» и гуманитарной миссии СССР при освобождении Европы.

Президент РФ Владимир Путин в январе инициировал создание этого закона, напоминает Ura.ru. Глава государства попросил Госдуму подготовить документ, запрещающий публично отождествлять действия Советского Союза и нацистской Германии во Второй мировой войне.

