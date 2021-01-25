Путин рекомендовал Госдуме запретить отождествлять СССР с фашистской Германией

Президент России Владимир Путин рекомендовал Госдуме запретить публично отождествлять роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что глава государства порекомендовал подготовить соответствующий законопроект к рассмотрению на весенней сессии.

Путин в октябре поддержал инициативу главы комитета по культуре Елены Ямпольской о защите правды о Великой Отечественной войне. Ямпольская предложила законодательно запретить публичные заявления и публикации, приравнивающие действия высшего руководства и солдат СССР к действиям военных нацистской Германии в годы Второй мировой войны.

