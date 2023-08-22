«Символ нашего единства»: Путин поздравил россиян с Днем флага
Президент Владимир Путин поздравил россиян с Днем Государственного флага, который отмечается 22 августа. Видеообращение главы государства опубликовано на сайте Кремля.
Российский лидер напомнил, что бело-сине-красный флаг вновь был поднят над страной 22 августа 1991 года, пишет RT.
«С этим флагом мы преодолели немало трудностей и испытаний, но, по сути, восстановили суверенитет ... Россия – тысячелетняя страна и цивилизация. Наш государственный флаг – это символ нашего единства», — подчеркнул Путин.
Президент выразил уверенность, что российский флаг будет вдохновлять страну «идти только вперед» и утверждать свою славу, отмечает телеканал «360».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Группировка «Запад» отразила шесть атак ВСУ
- «Символ нашего единства»: Путин поздравил россиян с Днем флага
- Le Temps: Украинский офицер спрогнозировал, что зима осложнит ситуацию для ВСУ
- Минобороны: Катер ВСУ уничтожен в районе газодобывающих установок в Черном море
- Кеннеди-младший: от американцев скрывают правду о плачевном состоянии ВСУ
- «Труд». В Махачкале переименовали стадион имени Исинбаевой
- Воробьев рассказал о последствиях перехвата украинских биспелотников минувшей ночью
- СМИ: Байдена встретили на Гавайях акцией протеста
- СМИ: Трамп планирует «сдаться» и явиться в тюрьму
- Пентагон: Украина должна выполнить условия для получения F-16
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru