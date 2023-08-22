«Символ нашего единства»: Путин поздравил россиян с Днем флага

Российский лидер напомнил, что бело-сине-красный флаг вновь был поднят над страной 22 августа 1991 года, пишет RT.

«С этим флагом мы преодолели немало трудностей и испытаний, но, по сути, восстановили суверенитет ... Россия – тысячелетняя страна и цивилизация. Наш государственный флаг – это символ нашего единства», — подчеркнул Путин.

Президент выразил уверенность, что российский флаг будет вдохновлять страну «идти только вперед» и утверждать свою славу, отмечает телеканал «360».

