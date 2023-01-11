В Госдуму внесли законопроект о выплате в 75 тысяч рублей ветеранам Великой отечественной войны

Ранее замруководителя фракции Ярослав Нилов сообщил, что ЛДПР подготовила соответствующий документ, планируется, что средства будут выплачивать ветеранам ко Дню Победы.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, законопроект предлагает внести изменения в федеральный закон «О ветеранах». Ежегодные денежные выплаты в размере 75 тысяч рублей предлагается распространить на участников и инвалидов ВОВ, обладателей знаков «Жителю блокадного Ленинграда» и «Житель осажденного Севастополя», вдов погибших в период Великой Отечественной военнослужащих.

В финансово-экономическом обосновании к документу говорится, что в 2022 году получателями выплаты могли бы стать 411,7 тысячи россиян, на эти цели потребовалось бы 30,8 млрд рублей. Авторы инициативы отмечают, что с учетом «стремительного сокращения численности» ветеранов расходы бюджета в 2023 году будут ниже.

