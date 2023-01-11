В Госдуму внесли законопроект о выплате в 75 тысяч рублей ветеранам Великой отечественной войны

Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о ежегодной выплате в 75 тысяч рублей участникам Великой Отечественной войны. Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

В Госдуме предложили ежегодные выплаты участникам ВОВ ко Дню Победы

Ранее замруководителя фракции Ярослав Нилов сообщил, что ЛДПР подготовила соответствующий документ, планируется, что средства будут выплачивать ветеранам ко Дню Победы.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, законопроект предлагает внести изменения в федеральный закон «О ветеранах». Ежегодные денежные выплаты в размере 75 тысяч рублей предлагается распространить на участников и инвалидов ВОВ, обладателей знаков «Жителю блокадного Ленинграда» и «Житель осажденного Севастополя», вдов погибших в период Великой Отечественной военнослужащих.

В финансово-экономическом обосновании к документу говорится, что в 2022 году получателями выплаты могли бы стать 411,7 тысячи россиян, на эти цели потребовалось бы 30,8 млрд рублей. Авторы инициативы отмечают, что с учетом «стремительного сокращения численности» ветеранов расходы бюджета в 2023 году будут ниже.

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ФОТО: РИА Новости//Александр Кондратюк
ТЕГИ:ВыплатыВетераныЗаконопроектГосдума
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