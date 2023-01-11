В Госдуму внесли законопроект о выплате в 75 тысяч рублей ветеранам Великой отечественной войны
Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о ежегодной выплате в 75 тысяч рублей участникам Великой Отечественной войны. Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.
Ранее замруководителя фракции Ярослав Нилов сообщил, что ЛДПР подготовила соответствующий документ, планируется, что средства будут выплачивать ветеранам ко Дню Победы.
Как отмечается в пояснительной записке к документу, законопроект предлагает внести изменения в федеральный закон «О ветеранах». Ежегодные денежные выплаты в размере 75 тысяч рублей предлагается распространить на участников и инвалидов ВОВ, обладателей знаков «Жителю блокадного Ленинграда» и «Житель осажденного Севастополя», вдов погибших в период Великой Отечественной военнослужащих.
В финансово-экономическом обосновании к документу говорится, что в 2022 году получателями выплаты могли бы стать 411,7 тысячи россиян, на эти цели потребовалось бы 30,8 млрд рублей. Авторы инициативы отмечают, что с учетом «стремительного сокращения численности» ветеранов расходы бюджета в 2023 году будут ниже.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,8 млн+4 201 / сут.
Умерли
394 тыс.+46 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+5 122 / сут.
- Повреждённый «Союз МС-22» вернут на Землю без экипажа
- Банк России начнет покупать юани на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила
- ЦБ впервые с 2019 года зарегистрировал новый банк
- В Москве неизвестный «заминировал» все торговые центры
- «Досужие домыслы»: СВР прокомментировала слухи об отставке Нарышкина
- В Госдуму внесли законопроект о выплате в 75 тысяч рублей ветеранам Великой отечественной войны
- Первоклассник на Камчатке порезал учительницу и угрожал детям
- В ДНР сообщили об освобождении населенного пункта Подгородное
- Таиланд с июня введет сбор для иностранных туристов
- СБУ сообщила о «контрразведывательных мероприятиях» в правительственном квартале Киева
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru