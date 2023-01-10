В Госдуме предложили ежегодные выплаты участникам ВОВ ко Дню Победы
Депутаты от ЛДПР в Госдуме 10 января внесут на рассмотрение проект закона о государственной ежегодной выплате ко Дню Победы 75 тыс. рублей инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, сказано в Telegram замглавы фракции либерал-демократов Ярослава Нилова.
Выплаты также предлагается вдовам или вдовцам погибших в период войны. В пояснительной записке к документу отмечается, что с 2019 года инвалидами и участниками войны предоставляется ежегодная денежная выплата ко Дню Победы в размере 10 тыс. рублей. Указом президента РФ от 7 февраля 2020 года в связи с 75-й годовщиной Победы указанной категории граждан, а «также вдовам (вдовцам) военнослужащих, погибших в период Великой Отечественной войны, и вдовам (вдовцам) умерших инвалидов и участников войны была предоставлена единовременная выплата в размере 75 000 рублей».
Депутаты полагают, что «в нынешних условиях целесообразно установить» такой размер выплаты на законодательном уровне.
Вступление в силу закона предполагается с 1 января 2023 года.
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