В Госдуму внесли законопроект о свободном доступе операторов связи в дома

Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект о недискриминационном доступе операторов связи в многоквартирные жилые дома.

Проект предусматривает безвозмездное размещение сетей связи и доступ к ним операторов связи в многоквартирных домах, за исключением платы за потребляемую электроэнергию, а также размещение сетей по желанию любого собственника или нанимателя без необходимости принятия решения на общем собрании собственников.

В пояснительной записке к проекту говорится о том, что он предусматривает установление правительством России единого порядка размещения сетей связи в многоквартирных домах оператором связи, заключившим договор об оказании услуг связи с собственником или нанимателем жилого помещения. Такой порядок также должен включать в себя требования по размещению в многоквартирных домах сетей связи и порядок взаимодействия между оператором связи и управляющей компанией.

Также до 31 декабря 2024 года вводится мораторий на повышение размера платы по договорам, предусматривающим размещение инфраструктуры связи на объектах государственного или муниципального имущества.

Расходы операторов на размещение инфраструктуры связи в многоквартирных домах ежегодно растут. Общие затраты крупнейших операторов связи на аренду и размещение инфраструктуры составляют порядка 10 млрд рублей, что соответствует примерно 2% их годовой выручки.

Один из авторов законопроекта, Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн пояснил, что сейчас доступ в многоквартирные дома не обеспечивается на законодательном уровне - по существующему Жилищному кодексу для размещения оборудования связи в общедомовом имуществе решение должно быть принято 2/3 собственников квартир на общем собрании.

«Но на эти собрания никто не ходит, а решение принимает управляющая компания, что приводит к массовым злоупотреблениям и коррупции, когда в дома пускают только "своих" операторов. Кроме того, отсутствие конкуренции значительно ущемляет права собственников», - написал Хинштейн в своем телеграм-канале.

