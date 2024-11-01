В Госдуму внесли законопроект о сохранении рабочих мест для участников СВО

Правительство России предложило поправки в Трудовой кодекс, позволяющие сохранять рабочие места за участниками военной операции на Украине на весь период их службы по контракту. Соответствующий законопроект направлен в Госдуму и размещен в законодательной базе нижней палаты парламента.

Согласно текущим нормам, граждане, заключившие контракт на военную службу сроком до года, могут сохранить за собой место работы.