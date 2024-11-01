В Госдуму внесли законопроект о сохранении рабочих мест для участников СВО
Правительство России предложило поправки в Трудовой кодекс, позволяющие сохранять рабочие места за участниками военной операции на Украине на весь период их службы по контракту. Соответствующий законопроект направлен в Госдуму и размещен в законодательной базе нижней палаты парламента.
Согласно текущим нормам, граждане, заключившие контракт на военную службу сроком до года, могут сохранить за собой место работы.
Новая инициатива предусматривает приостановку трудового договора на весь срок службы, а также продление социальных гарантий для их супругов.
По заявлению премьер-министра Михаила Мишустина, эта мера позволит военнослужащим, завершившим службу, без потери времени вернуться к своей работе, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru