В Госдуму внесли законопроект о сохранении рабочих мест для участников СВО

Правительство России предложило поправки в Трудовой кодекс, позволяющие сохранять рабочие места за участниками военной операции на Украине на весь период их службы по контракту. Соответствующий законопроект направлен в Госдуму и размещен в законодательной базе нижней палаты парламента.

Согласно текущим нормам, граждане, заключившие контракт на военную службу сроком до года, могут сохранить за собой место работы.

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Новая инициатива предусматривает приостановку трудового договора на весь срок службы, а также продление социальных гарантий для их супругов.

По заявлению премьер-министра Михаила Мишустина, эта мера позволит военнослужащим, завершившим службу, без потери времени вернуться к своей работе, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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