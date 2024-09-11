Володин: В Госдуме будет расти число депутатов, участвовавших в спецоперации

В Госдуме будет увеличиваться число депутатов, участвовавших в специальной военной операции. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил председатель ГД Вячеслав Володин.

«Участников специальной военной операции среди депутатов будет все больше. Это просто по определению должно быть», — сказал он.

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По словам Володина, их опыт крайне важен, и такие люди будут востребованы и поддержаны.

Он подчеркнул, что российская политическая система демонстрирует стабильность и эффективность, несмотря на текущие вызовы, и отметил наличие конкуренции и многопартийности в стране, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
ТЕГИ:ДепутатыГосдумаРоссияСпецоперацияВячеслав Володин

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