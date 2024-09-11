Володин: В Госдуме будет расти число депутатов, участвовавших в спецоперации

В Госдуме будет увеличиваться число депутатов, участвовавших в специальной военной операции. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил председатель ГД Вячеслав Володин.

«Участников специальной военной операции среди депутатов будет все больше. Это просто по определению должно быть», — сказал он.