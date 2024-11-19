В Госдуму внесли законопроект о штрафе для букмекеров
В Госдуму на рассмотрение внесли законопроект, предполагающий введение штрафа для организаторов азартных игр, заключивших пари с лицами до 18 лет, должниками и недееспособными гражданами.
Авторами документа, который размещен в электронной базе нижней палаты парламента, являются глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов и зампред комитета Александр Трембицкий.
В пояснительной записке говорится, что приём ставок от указанной категории лиц «причиняет существенный вред их законным правам и интересам».
«За совершение данного административного правонарушения законопроектом устанавливается административный штраф для юридических лиц в размере от 500 тысяч до одного миллиона рублей», - сказано в документе.
Ранее букмекеры начали принимать ставки на то, сумеет ли республиканец Дональд Трамп урегулировать украинский конфликт за 90 дней после вступления в должность президента США, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru