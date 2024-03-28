В 2023 году только 11% кандидатов сдали экзамен по вождению с первого раза
В 2023 году только 11% кандидатов в водители сдали с первого раза практический экзамен по вождению, сообщил начальник управления организации регистрационно-экзаменационной деятельности технического надзора и оказания государственных услуг Госавтоинспекции МВД России Роман Мишуров в эфире радиостанции «Милицейская волна».
По его словам, теоретический экзамен с первого раза сдали 30% кандидатов. Он отметил, что за последние годы растет число сдающих, которым требуется больше трех попыток на разные категории экзамена.
С 1 апреля в России вступают в силу изменения в правилах сдачи экзаменов на водительские права. Так, в случае неудачной попытки сдать экзамен на водительское удостоверение в МРЭО ГИБДД у кандидата в водители следующая возможность появится только через шесть месяцев.
Зачастую на сдачу экзаменов в ГИБДД приходят неподготовленные люди, полугодичный перерыв в случае неудачной попытки даст им возможность повысить свой уровень. Об этом «Радиоточке НСН» заявил автоэксперт, ведущий шоу «10 баллов» на НАШЕм Радио Андрей Ломанов. Он также усомнился в том, что новые правила поспособствуют росту коррупционной составляющей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru