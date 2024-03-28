В 2023 году только 11% кандидатов сдали экзамен по вождению с первого раза

В 2023 году только 11% кандидатов в водители сдали с первого раза практический экзамен по вождению, сообщил начальник управления организации регистрационно-экзаменационной деятельности технического надзора и оказания государственных услуг Госавтоинспекции МВД России Роман Мишуров в эфире радиостанции «Милицейская волна».

По его словам, теоретический экзамен с первого раза сдали 30% кандидатов. Он отметил, что за последние годы растет число сдающих, которым требуется больше трех попыток на разные категории экзамена.