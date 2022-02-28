Госдума проведёт три пленарных заседания вместо региональной недели

Государственная дума намерена провести в ближайшее время три пленарных заседания, региональная неделя у депутатов отменяется. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в российском парламенте.

Заседания предварительно намечены на 4, 9 и 10 марта. В связи с этим, народные избранники обязаны будут возвратиться из своих регионов.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин объявил пока, что палата соберется на дополнительное заседание 4 марта, чтобы обсудить предложения правительства по мерам поддержки отечественной экономики.

