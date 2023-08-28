В Госдуму внесли законопроект о лишении гражданства за уклонение от военной службы
Законопроект о прекращении приобретенного гражданства России при уклонении от воинской обязанности, в том числе нарушении сроков постановки на воинский учет, внесли в Госдуму. Документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что принимаемые в российское гражданство дают присягу и обязуются соблюдать Конституцию и законодательство России. По закону военнообязанные жители страны должны состоять на воинском учете и нести военную службу.
«Вместе с тем на практике уроженцы иностранных государств, получившие гражданство ... зачастую уклоняются от постановки на воинский учет ... Возникает ситуация, когда иностранные граждане приобретают гражданство ... не имея намерения нести обязанности, установленные законодательством ... но при этом получая права в виде социальных гарантий, доступа к системе образования и здравоохранения и т.д.», — указано в пояснительной записке.
Автор законопроекта — депутат Госдумы Михаил Матвеев — подчеркивает, что за 2022 год гражданство РФ получили более 691 тысячи иностранцев (в том числе граждане Таджикистана, Армении, Казахстана, Киргизии, Узбекистана), в первом квартале текущего года — более 106 тысяч человек.
«Предлагается мера в виде прекращения гражданства ... в случае, если лица, которые приобрели гражданство ... не встали на воинский учет в определенное законодательством Российской Федерации время, а также при уклонении от исполнения воинской обязанности, в том числе мобилизации», — говорится в документе.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru