Тюрьма или полмиллиона: Картаполов хочет сажать за уклонение от мобилизации

По его словам, уклонистов нужно сжать на пять лет или же штрафовать до 500 тысяч рублей.

Ранее суд признал право военкоматов мобилизовывать россиян с бронью. Такое решение вынесла апелляционная комиссия Сургутского городского суда по иску сотрудника «Сургутнефтегаза», которому призывная комиссия, несмотря на бронь и неврологическое заболевание, присвоила категорию годности «А». До этого глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что бронь не вечная вещь, человека с бронью можно призвать.

Юрист по военному праву Иван Самарин в беседе с «Радиоточкой НСН» заявлял, что военкомат может привлекать людей с бронью для мобилизационных мероприятий, но не мобилизовывать.

