Тюрьма или полмиллиона: Картаполов хочет сажать за уклонение от мобилизации
Законопроект об уголовном наказании за уклонение от мобилизации внесут в Госдуму этой осенью, сообщил «Парламентской газете» глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов.
По его словам, уклонистов нужно сжать на пять лет или же штрафовать до 500 тысяч рублей.
Ранее суд признал право военкоматов мобилизовывать россиян с бронью. Такое решение вынесла апелляционная комиссия Сургутского городского суда по иску сотрудника «Сургутнефтегаза», которому призывная комиссия, несмотря на бронь и неврологическое заболевание, присвоила категорию годности «А». До этого глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что бронь не вечная вещь, человека с бронью можно призвать.
Юрист по военному праву Иван Самарин в беседе с «Радиоточкой НСН» заявлял, что военкомат может привлекать людей с бронью для мобилизационных мероприятий, но не мобилизовывать.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru