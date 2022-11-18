В Госдуму внесли законопроект о конфискации имущества киберпреступников
Законопроект о конфискации имущества, полученного в результате совершения преступлений в сфере компьютерной информации внесли в Госдуму. Об этом сообщает «Интерфакс».
«Введение конфискации неправедно нажитого имущества киберпреступников послужит восстановлению справедливости и позволит направить эти средства на возмещение ущерба потерпевшим», - заявил один из авторов законопроекта депутат Василий Пискарев.
По его словам, в последнее время наблюдается активное проникновение криминала в информационные технологии и телекоммуникации, рост мошенничества в кредитно-финансовой сфере. Политик отметил, что в результате наносится большой материальный ущерб и растет количество потерпевших граждан, особенно пожилого возраста.
Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН» , по данным МВД России, в 2021 году в России совершено 6 354 преступления в сфере компьютерной информации, что почти на 63% больше, чем два года назад.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+5 546 / сут.
Умерли
391 тыс.+60 / сут.
Выздоровели
20,9 млн+6 888 / сут.
- Группа LOUNA представила новый альбом «Рубикон»
- В Кремле ответили на заявления о разлучении семей из-за эвакуации
- Лукашенко считает, что санкции открывают колоссальные возможности для Белоруссии
- Полиция установила подозреваемого в убийстве девушки в Москве
- Путин обсудил с Совбезом совершенствование гражданской обороны
- «НАШЕ Радио» приглашает на кинопоказы «Москино» с рок-концертами
- Основатель SuperJob: На рынке труда будет всплеск после Нового года
- ЕП планирует голосование о признании РФ спонсором терроризма
- Вооружённые силы РФ освободили Опытное в ДНР
- Песков ответил на вопрос о перспективах ремонта «Северных потоков»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru