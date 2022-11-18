В Госдуму внесли законопроект о конфискации имущества киберпреступников

Законопроект о конфискации имущества, полученного в результате совершения преступлений в сфере компьютерной информации внесли в Госдуму. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Введение конфискации неправедно нажитого имущества киберпреступников послужит восстановлению справедливости и позволит направить эти средства на возмещение ущерба потерпевшим», - заявил один из авторов законопроекта депутат Василий Пискарев.