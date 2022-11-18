В Госдуму внесли законопроект о конфискации имущества киберпреступников

Законопроект о конфискации имущества, полученного в результате совершения преступлений в сфере компьютерной информации внесли в Госдуму. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Введение конфискации неправедно нажитого имущества киберпреступников послужит восстановлению справедливости и позволит направить эти средства на возмещение ущерба потерпевшим», - заявил один из авторов законопроекта депутат Василий Пискарев.

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По его словам, в последнее время наблюдается активное проникновение криминала в информационные технологии и телекоммуникации, рост мошенничества в кредитно-финансовой сфере. Политик отметил, что в результате наносится большой материальный ущерб и растет количество потерпевших граждан, особенно пожилого возраста.

Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН» , по данным МВД России, в 2021 году в России совершено 6 354 преступления в сфере компьютерной информации, что почти на 63% больше, чем два года назад.


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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
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