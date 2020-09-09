В Госдуму внесли законопроект о компенсации за недополученные пенсии
Депутаты Госдумы от «Справедливой России» предлагают ввести компенсации для россиян за пенсии, недополученные из-за ошибок сотрудников Пенсионного фонда России. Соответствующий законопроект зарегистрирован в электронной базе нижней палаты российского парламента.
Авторы инициативы утверждают, что компенсации нужны за ошибки за период с начала 2015 года. Как говорят депутаты, сейчас гражданам никак не возмещаются средства, недополученные из-за ошибок при оформлении пенсионных выплат, пишет Ura.ru.
Они предлагают ежемесячно выплачивать вместе с пенсией процент от недополученной суммы. Предполагается, что процент будет привязан к ключевой ставке Банка России.
Ранее ошибки при начислении пенсии выявили аудиторы Счётной палаты, проверявшие данные за 2017-2019 годы. Выяснилось, что некоторые пенсионеры недополучали положенные им пенсии из-за присвоения одного СНИЛС сразу нескольким людям и начисления только по одному счёту.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,0 млн+5 099 / сут.
Умерли
17 993+122 / сут.
Выздоровели
850 тыс.+6 772 / сут.
- «Роскосмос» опроверг отказ астронавтов НАСА летать на «Союзах»
- Чак Норрис записал видеообращение для жителей Якутска
- В Госдуму внесли законопроект о компенсации за недополученные пенсии
- США пригрозили новыми санкциями Белоруссии
- Илон Маск выбыл из топ-5 богатейших людей мира
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru