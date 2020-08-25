Новости за ночь: Счётная палата выявила ошибки при начислении пенсий

Проведённая аудиторами Счётной палаты проверка выявила ошибки в системе персонифицированного учёта в Пенсионном фонде России (ПФР), из-за которых некоторые граждане недополучали пенсии. Проверка охватывала период с 2017 по 2019 годы.

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Основной проблемой стало открытие нескольких счетов на одного человека, а также присвоение одного СНИЛС сразу нескольким людям. Эти случаи объясняются ошибками граждан при заполнении анкет.

В результате пенсия могла начисляться только по данным о страховых взносах только одного счёта, и её размер, соответственно, уменьшался.

Как пишут «Известия», впоследствии ПФР объединял счета и корректировал размеры пенсий, но зачастую делал это не с момента назначения пенсии, а с момента объединения счетов.

По данным Счётной палаты, ПФР объединил счета 90 тысяч пенсионеров. Аудиторы настаивают, что их пенсии нужно дополнительно проверить и, при необходимости, назначить соответствующие доплаты.

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ФОТО: РИА Новости/Павел Лисицын
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