Новости за ночь: Счётная палата выявила ошибки при начислении пенсий
Проведённая аудиторами Счётной палаты проверка выявила ошибки в системе персонифицированного учёта в Пенсионном фонде России (ПФР), из-за которых некоторые граждане недополучали пенсии. Проверка охватывала период с 2017 по 2019 годы.
Основной проблемой стало открытие нескольких счетов на одного человека, а также присвоение одного СНИЛС сразу нескольким людям. Эти случаи объясняются ошибками граждан при заполнении анкет.
В результате пенсия могла начисляться только по данным о страховых взносах только одного счёта, и её размер, соответственно, уменьшался.
Как пишут «Известия», впоследствии ПФР объединял счета и корректировал размеры пенсий, но зачастую делал это не с момента назначения пенсии, а с момента объединения счетов.
По данным Счётной палаты, ПФР объединил счета 90 тысяч пенсионеров. Аудиторы настаивают, что их пенсии нужно дополнительно проверить и, при необходимости, назначить соответствующие доплаты.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru