Новости за ночь: Счётная палата выявила ошибки при начислении пенсий

Основной проблемой стало открытие нескольких счетов на одного человека, а также присвоение одного СНИЛС сразу нескольким людям. Эти случаи объясняются ошибками граждан при заполнении анкет.

В результате пенсия могла начисляться только по данным о страховых взносах только одного счёта, и её размер, соответственно, уменьшался.

Как пишут «Известия», впоследствии ПФР объединял счета и корректировал размеры пенсий, но зачастую делал это не с момента назначения пенсии, а с момента объединения счетов.

По данным Счётной палаты, ПФР объединил счета 90 тысяч пенсионеров. Аудиторы настаивают, что их пенсии нужно дополнительно проверить и, при необходимости, назначить соответствующие доплаты.

