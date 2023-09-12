В Госдуму внесли законопроект о госрегулировании цен на топливо

В пояснительной записке к документу, который размещён в думской базе данных, отмечается, что в России, независимо от снижения или повышения цен на нефть на мировом рынке, топливо всегда только дорожало.

Отмечается, что речь в законопроекте идёт об автомобильном бензине и дизеле, прямогонном бензине и бензоле, а также параксилоле, ортоксилоле, авиакеросине и средних дистиллятов.

«В целях стабилизации розничных цен... правительство РФ вправе устанавливать на данные виды товаров предельно допустимые розничные цены на срок не более 90 календарных дней», - предлагают авторы инициативы.

Ранее в ЛДПР заявили о намерении внести на рассмотрение в Госдуму законопроект, устанавливающий предельно допустимую розничную цену на бензин и дизельное топливо, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

