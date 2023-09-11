Цена дизельного топлива на бирже обновила рекорд
Стоимость летнего дизельного топлива в европейской части России обновила рекорд, увеличившись на 1,39% - до 71 047 рублей за тонну. Об этом свидетельствуют данные торгов Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.
Подорожал и бензин Аи-92, цена тонны которого также обновила рекорд - рост составил 0,99%, до 67 602 рублей. А вот 95-й бензин. наоборот, подешевел на 0,52% - до 76 395 рублей за тонну.
Также снизилась стоимость тонны авиакеросина - на 7,11%, до 66 195 рублей. И топочного мазута, который стал дешевле на 0,54% - 35 736 рублей за тонну.
Сжиженные углеводородные газы (СУГ) подорожали на 0,46% - до 23,3 тысяч рублей за тонну.
Ранее в Росстате заявили, что рост потребительских цен на бензин в августе ускорился, они выросли на 2,5%, а за январь-август - на 7,4%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru