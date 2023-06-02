В Госдуму внесли законопроект о гарантийном фонде при страховании жизни
Сенаторы внесли на рассмотрению в Госдуму законопроект о создании гарантийного фонда в случае отзыва лицензии у страховой компании, сообщает пресс-служба Совета Федерации.
В сообщении уточняется, что речь идёт о добровольном страховании жизни, в том числе, от несчастных случаев и болезней, а также медстрахование.
В верхней палате парламента указали, что система будет работать по тому же принципу, что и в отношении банковских вкладов и средств пенсионных накоплений.
«Функции оператора предлагается возложить на госкорпорацию «Агентство по страхованию вкладов», - добавили сенаторы.
Ранее депутаты Госдумы приняли закон, упрощающий трудоустройство подростков 14–18 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru