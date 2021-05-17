В Госдуму внесли закон о запрете на покупку оружия без медосвидетельствования

В Госдуму внесли законопроект, который запретит покупать и использовать оружие без медицинского освидетельствования на наличие противопоказаний, сообщил председатель думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн.

Члены «Единой России» предлагают усилить контроль за оборотом оружия. Сообщается, что в федеральный закон «Об оружии» введут понятие «медицинские противопоказания к владению оружием». Их перечень определит правительство РФ, рассказал РЕН ТВ.