В Госдуму внесли закон о запрете на покупку оружия без медосвидетельствования

В Госдуму внесли законопроект, который запретит покупать и использовать оружие без медицинского освидетельствования на наличие противопоказаний, сообщил председатель думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн.

Члены «Единой России» предлагают усилить контроль за оборотом оружия. Сообщается, что в федеральный закон «Об оружии» введут понятие «медицинские противопоказания к владению оружием». Их перечень определит правительство РФ, рассказал РЕН ТВ.

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Медицинское освидетельствование можно будет пройти только в государственных или муниципальных учреждениях. Кандидатам на владение оружием нужно будет пройти химико-токсикологические и психологические исследования, пишет ТК «360».

Заключение о прохождении тестирования будет фиксироваться в ГИС Минздрава, а доступ к нему получат сотрудники Росгвардии. Хинштейн отметил, что такая система устранит возможность предоставления поддельных медсправок.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗаконопроектГосдумаОружие
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