В Госдуму внесли проект поправок о пяти годах заключения за пропаганду экстремизма
Поправка в Уголовный кодекс РФ, предусматривающая наказание до пяти лет заключения за пропаганду и оправдание идеологии экстремизма, внесена в Госдуму. Об этом сообщил глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
Изменения предложили внести сам парламентарий совместно с депутатами Анной Кузнецовой, Петром Толстым, Андреем Картаполовым, Эрнестом Валеевым.
«Изменения предлагается внести в статью 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности). Ответственность будет грозить также за публичное оправдание или пропаганду экстремизма наравне с ответственностью за призывы к осуществлению экстремистской деятельности», — написал депутат в своем Telegram-канале.
Авторы инициативы предлагают ввести ответственность для нарушителей в виде штрафа в размере до 300 тысяч рублей либо до пяти лет лишения свободы, пишет RT.
По мнению Пискарева, принятие поправки станет важной профилактической мерой для защиты в первую очередь детей и молодежи от «деструктивного влияния экстремистской идеологии» и попыток привлечь их к опасной деятельности.
Ранее Минобрнауки в требованиях к результатам освоения программы бакалавриата установило, что студент должен обладать компетенцией «формировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционному поведению и противодействовать им в профессиональной деятельности», напоминает «Свободная пресса».
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