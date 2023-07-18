В Госдуму внесли проект поправок о пяти годах заключения за пропаганду экстремизма

Изменения предложили внести сам парламентарий совместно с депутатами Анной Кузнецовой, Петром Толстым, Андреем Картаполовым, Эрнестом Валеевым.

«Изменения предлагается внести в статью 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности). Ответственность будет грозить также за публичное оправдание или пропаганду экстремизма наравне с ответственностью за призывы к осуществлению экстремистской деятельности», — написал депутат в своем Telegram-канале.

Авторы инициативы предлагают ввести ответственность для нарушителей в виде штрафа в размере до 300 тысяч рублей либо до пяти лет лишения свободы, пишет RT.

По мнению Пискарева, принятие поправки станет важной профилактической мерой для защиты в первую очередь детей и молодежи от «деструктивного влияния экстремистской идеологии» и попыток привлечь их к опасной деятельности.

Ранее Минобрнауки в требованиях к результатам освоения программы бакалавриата установило, что студент должен обладать компетенцией «формировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционному поведению и противодействовать им в профессиональной деятельности», напоминает «Свободная пресса».

