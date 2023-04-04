Депутат ГД предложил признать феминизм экстремистской идеологией
Депутат Госдумы Олег Матвейчев считает, что феминизм в России должен быть признан экстремистской идеологией.
«Наши феминистки являются просто агентурой Запада», - объяснил Матвейчев.
По его словам, феминистка подрывают традиционные устои, выступают за бездетность. Парламентарий уже подготовил соответствующий законопроект.
Идеи феминизма у женщин развиваются в результате психологических травм, на фоне которых у них появляется неприязнь к мужчинам. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» ранее заявил исполнительный директор Национального родительского комитета, советник президента ассоциации заслуженных врачей России Юрий Оболонский.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru