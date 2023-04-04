Депутат ГД предложил признать феминизм экстремистской идеологией

Депутат Госдумы Олег Матвейчев считает, что феминизм в России должен быть признан экстремистской идеологией.

«Наши феминистки являются просто агентурой Запада», - объяснил Матвейчев.

По его словам, феминистка подрывают традиционные устои, выступают за бездетность. Парламентарий уже подготовил соответствующий законопроект.

Идеи феминизма у женщин развиваются в результате психологических травм, на фоне которых у них появляется неприязнь к мужчинам. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» ранее заявил исполнительный директор Национального родительского комитета, советник президента ассоциации заслуженных врачей России Юрий Оболонский.

