В Госдуму внесли проект, обязывающий иностранцев сдать биометрию при въезде в РФ
Депутаты Госдумы от «Справедливой России-За правду» во главе с лидером фракции Сергеем Мироновым внесли в палату законопроект о сдаче иностранцами биометрии при въезде в Россию в целях, не связанных с работой, на срок свыше 90 дней. Документ размещен в базе данных Госдумы.
В проекте говорится, что иностранные граждане, «прибывшие... в целях, не связанных с осуществлением трудовой деятельности, на срок, превышающий девяносто календарных дней», должны будут при пересечении границы РФ пройти обязательную государственную дактилоскопическую регистрацию и фотографирование.
Также документ предлагает обязать граждан других стран сдавать биометрию для трудовой деятельности не в миграционной службе, а сразу при въезде на российскую территорию. Законопроект уточняет, что иностранцы с правом на ведение трудовой деятельности в РФ без разрешения на работу или патента «при изменении цели визита» в Россию должны пройти дактилоскопию и фотографирование в течение 15 дней со дня заключения трудового (гражданско-правового) договора с работодателем (заказчиком работ), но не позднее 60 дней со дня въезда в страну.
Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил ряд мер для более четкого контроля за иностранными гражданами, прибывающими в РФ или выезжающими, в том числе введение биометрии, дактилоскопии, геномной регистрации, цифрового учета места работы и жительства, напоминает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru