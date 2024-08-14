СМИ: При въезде в Турцию будут снимать отпечатки пальцев

Турция намерена ввести процедуру снятия отпечатков пальцев при въезде в республику. Об этом пишет Sabah.

Как отметила газета, сославшись на главу МВД Турции Али Ерликая, власти готовят «важный проект на будущее».

«При въезде в Турцию будут сниматься отпечатки пальцев, как в США и Великобритании», — говорится в материале.

Ерликая также подчеркнул, что удостоверения личности граждан, получивших статус временной защиты, будут чипированы. В частности, меры коснутся сирийцев. По словам министра, подделать удостоверения с такой защитой будет невозможно.

Ранее Турция отменила безвизовый режим для граждан Таджикистана, напоминает RT.

