СМИ: При въезде в Турцию будут снимать отпечатки пальцев
Турция намерена ввести процедуру снятия отпечатков пальцев при въезде в республику. Об этом пишет Sabah.
Как отметила газета, сославшись на главу МВД Турции Али Ерликая, власти готовят «важный проект на будущее».
«При въезде в Турцию будут сниматься отпечатки пальцев, как в США и Великобритании», — говорится в материале.
Ерликая также подчеркнул, что удостоверения личности граждан, получивших статус временной защиты, будут чипированы. В частности, меры коснутся сирийцев. По словам министра, подделать удостоверения с такой защитой будет невозможно.
Ранее Турция отменила безвизовый режим для граждан Таджикистана, напоминает RT.
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