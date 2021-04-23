В Госдуму внесли проект о социальной стипендии для студенток-матерей

В Госдуму внесли законопроект о выплате социальной стипендии одиноким беременным студентками и одиноким матерям-студенткам с детьми до трех лет. Размер стипендии составит не меньше прожиточного минимума по стране, сообщается на сайте Госдумы.

На сегодняшний день размер социальной стипендии для учащихся на программах среднего профессионального образования составляет 809 рублей и 2 227 рублей для студентов вузов. Депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Светлана Бессараб считает, что одинокий человек не может обеспечить себе жизнь теми выплатами, которые полагаются сейчас.

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Автор проекта предлагает материально помогать матерям-студенткам на время обучения, если они не получают государственную социальную помощь. Отмечается, что на это потребуется десятикратное увеличение федерального бюджета, направленного на выплату соцстипендии льготным категориям граждан.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВыплатыЗаконопроектСтипендииПроектГосдума
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