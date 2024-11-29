В Госдуму внесли проект о продаже алкоголя только в специализированных местах
В Госдуму внесли законопроект о возможности продавать алкоголь только в отдельных специализированных местах, доступ к которым будет ограничен для покупателей младше 18 лет. Документ опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.
Инициатива предполагает, что в подобной зоне будет предусмотрен отдельный вход внутри торгового объекта или со стороны улицы.
При этом витрины, стены, перегородки и двери должны быть выполнены из непрозрачных материалов, чтобы ограничить прямой визуальный контакт с алкогольной продукцией. В случае принятия законопроекта он будет действовать с 1 января 2026 года.
Ранее сообщалось, что Вологодское заксобрание утвердило закон об ограничении розничной продажи алкоголя. Как заявил заместитель главы региона Сергей Сорокин, запрет продажи алкоголя вводится с 08:00 до 12:00 и с 14:00 до 23:00 часов с понедельника по пятницу, напоминает «Радиоточка НСН».
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