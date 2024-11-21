Продажу алкоголя в «наливайках» ограничили в Калужской области

Депутаты Заксобрания Калужской области приняли региональный закон, запрещающий продажи алкоголя в «наливайках» с 22 часов вечера до 10 часов утра. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор региона Владислав Шапша.

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По его словам, это закон, который должен прекратить деятельность «наливаек» вступит в силу с 1 марта 2025 года.

«Долгожданное решение. Люди устали от шума и беспорядка от подобного рода заведений, расположенных в жилых домах или рядом с ними», - написал губернатор.

Ранее губернатор Вологодской области Георгий Филимонов заявил, что по решению местных властей приобретать алкоголь в области по будням можно будет только с 12 до 14 часов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Евгений Епанчинцев
ТЕГИ:КафеАлкогольКалужская Область

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