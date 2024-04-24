В Госдуму внесли проект о праве многодетных мобилизованных уволиться досрочно
На рассмотрение Госдумы внесли законопроект о праве досрочного увольнения со службы мобилизованных, семьи которых являются многодетными. Документ размещен в базе нижней палаты.
Авторами инициативы стала депутат Нина Останина и сенатор Айрат Гибатдинов. Предлагается внести изменения в закон «О воинской обязанности и военной службе».
По мнению авторов инициативы, законодательство необходимо дополнить возможностью для мобилизованного досрочно уволиться со службы, если его семью признали многодетной в течение года с момента призыва.
Госдума 9 апреля приняла закон об освобождении родственников погибших в результате обстрелов со стороны Украины от уплаты госпошлины за совершение нотариальных действий при выдаче свидетельства о праве на наследство, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru