В Госдуму внесли проект о праве многодетных мобилизованных уволиться досрочно

Авторами инициативы стала депутат Нина Останина и сенатор Айрат Гибатдинов. Предлагается внести изменения в закон «О воинской обязанности и военной службе».

По мнению авторов инициативы, законодательство необходимо дополнить возможностью для мобилизованного досрочно уволиться со службы, если его семью признали многодетной в течение года с момента призыва.

Госдума 9 апреля приняла закон об освобождении родственников погибших в результате обстрелов со стороны Украины от уплаты госпошлины за совершение нотариальных действий при выдаче свидетельства о праве на наследство, передает «Радиоточка НСН».

