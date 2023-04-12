В Госдуму внесли проект о пожизненном лишении уклонистов права занимать госдолжности

Лидер партии "Родина", первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв заявил о необходимости ужесточить меры наказания для тех, кто уклоняется от военной службы, сообщает РИА Новости.

Вассерман рассказал, что мешает сделать службу в армии обязательной для депутатов

По его словам, он внёс на рассмотрение в парламент законопроект, предусматривающий пожизненное лишение права занимать должности на госслужбе за уклонение от призыва.

Он уточнил, что предлагается внести поправки в Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав», увеличив предельный срок лишения права занимать определённые должности, а также в Уголовный кодекс РФ, где данная мера будет дополнительным видом наказания.

«Добросовестно выполняющие свой конституционный долг, и те, кто уклоняется от военной службы, не должны пользоваться равными гражданскими правами», - заключил Журавлёв.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что необходимо сделать службу в армии и наличие военно-учётной специальности обязательными для работы на госслужбе, в судах, прокуратуре и участия в выборах депутатов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Российская АрмияПризывГосдумаАлексей Журавлев

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