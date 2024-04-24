В Госдуму внесли проект о повышении безопасности зрелищных мероприятий
В Госдуму внесен законопроект, направленный на повышение безопасности зрелищных мероприятий, передает РИА Новости.
В документе говорится, что в месте проведения таких мероприятий должна быть инфраструктура, необходимая для обеспечения безопасности.
Если же место не соответствует требованиям, мероприятия могут быть отменены. Организаторы при этом будут должны не позднее чем за 30 дней уведомлять органы власти о событии, а также сообщать количество участников.
Ранее министр культуры РФ Ольга Любимова заявила ТАСС, что Минкультуры обсудит с силовыми ведомствами правила подготовки массовых мероприятий и вопрос усиления мер безопасности в учреждениях культуры. По словам Любимовой, после теракта в «Крокус Сити Холле» были усилены меры безопасности в культурно-досуговых учреждениях и в местах проведения мероприятий.
В Госдуме совместно с Минкультуры и силовыми ведомствами обсуждают усиление мер безопасности на массовых мероприятиях, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов «Радиоточке НСН». По его словам, сегодня речь идет о наделении охранных структур новыми полномочиями и обязанностями.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Лукашенко: НАТО в 2020 году готовилась к интервенции в Белоруссию
- Краснов: 50 тысяч чиновников привлечены к ответственности за взятки за 2023 год
- Путин потребовал не допускать скачков цен на товары в зоне паводков
- Ярмольник опроверг информацию об экстренной госпитализации
- Адвокат Иванова опроверг слухи об обвинениях замминистра в госизмене
- В Госдуму внесли проект о повышении безопасности зрелищных мероприятий
- Депутат Пискарев: За диверсии может грозить до 35 лет лишения свободы
- С начала года российские геймеры потратили на игры почти 50 млрд рублей
- Адвокат: Следствие согласилось на снятие ареста с части имущества Блиновской
- Депутат Журавлев: Жаль людей, для которых любовь к родине не главная ценность
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru