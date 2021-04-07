В Госдуму внесли проект о новом порядке ведения дел о клевете и побоях

Верховный суд РФ внес в Госдуму законопроект, согласно которому уголовное дело о причинении легкого вреда здоровью, побоях или клевете нельзя будет прекратить в связи с примирением сторон. Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента. Изменения предлагаются в Уголовно-процессуальный кодекс.

В пояснительной записке уточняется, что проект изменяет вид уголовного преследования по ряду статей УК, дела о которых в настоящее время рассматриваются мировыми судьями в порядке частного обвинения.