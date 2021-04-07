В Госдуму внесли проект о новом порядке ведения дел о клевете и побоях
Верховный суд РФ внес в Госдуму законопроект, согласно которому уголовное дело о причинении легкого вреда здоровью, побоях или клевете нельзя будет прекратить в связи с примирением сторон. Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента. Изменения предлагаются в Уголовно-процессуальный кодекс.
В пояснительной записке уточняется, что проект изменяет вид уголовного преследования по ряду статей УК, дела о которых в настоящее время рассматриваются мировыми судьями в порядке частного обвинения.
"В проекте предлагается перевести уголовные дела об умышленном причинении легкого вреда здоровью без отягчающих обстоятельств, о нанесении побоев лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние, и о клевете без отягчающих обстоятельств в категорию уголовных дел частно-публичного обвинения, которые возбуждаются по заявлению потерпевшего или его законного представителя, но прекращению в связи с примирением потерпевшего с обвиняемым не подлежат", - говорится в документе.
"В проекте предлагается перевести уголовные дела об умышленном причинении легкого вреда здоровью без отягчающих обстоятельств, о нанесении побоев лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние, и о клевете без отягчающих обстоятельств в категорию уголовных дел частно-публичного обвинения, которые возбуждаются по заявлению потерпевшего или его законного представителя, но прекращению в связи с примирением потерпевшего с обвиняемым не подлежат", - говорится в документе.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,6 млн+8 294 / сут.
Умерли
101 тыс.+374 / сут.
Выздоровели
4,2 млн+9 445 / сут.
- В Госдуму внесли проект о новом порядке ведения дел о клевете и побоях
- Мосгордума поддержала установку памятника Кобзону в центре Москвы
- В Госдепе опасаются послать «неверный сигнал» Москве по Договору по открытому небу
- Глава Минздрава заявил о снижении смертности от рака в 2020 году
- Адвокаты Навального опровергли его перевод из колонии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru