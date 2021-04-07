В Госдуму внесли проект о новом порядке ведения дел о клевете и побоях

Верховный суд РФ внес в Госдуму законопроект, согласно которому уголовное дело о причинении легкого вреда здоровью, побоях или клевете нельзя будет прекратить в связи с примирением сторон. Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента. Изменения предлагаются в Уголовно-процессуальный кодекс.

В пояснительной записке уточняется, что проект изменяет вид уголовного преследования по ряду статей УК, дела о которых в настоящее время рассматриваются мировыми судьями в порядке частного обвинения.

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"В проекте предлагается перевести уголовные дела об умышленном причинении легкого вреда здоровью без отягчающих обстоятельств, о нанесении побоев лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние, и о клевете без отягчающих обстоятельств в категорию уголовных дел частно-публичного обвинения, которые возбуждаются по заявлению потерпевшего или его законного представителя, но прекращению в связи с примирением потерпевшего с обвиняемым не подлежат", - говорится в документе.

"В проекте предлагается перевести уголовные дела об умышленном причинении легкого вреда здоровью без отягчающих обстоятельств, о нанесении побоев лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние, и о клевете без отягчающих обстоятельств в категорию уголовных дел частно-публичного обвинения, которые возбуждаются по заявлению потерпевшего или его законного представителя, но прекращению в связи с примирением потерпевшего с обвиняемым не подлежат", - говорится в документе.

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ФОТО: flickr.com/ Витебский курьер
ТЕГИ:КлеветаСудЗакон
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