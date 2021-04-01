Верховный суд РФ отказался отменить масочный режим

Верховный суд РФ отклонил коллективный иск почти полутора тысяч человек из разных регионов страны и отказался отменять введённый Роспотребнадзором обязательный масочный режим, сообщает РИА Новости.

Представитель истцов Александр Саверский заявил, что ношение маски может негативно отразиться на здоровье людей, например, астматиков, а также на состоянии граждан, переживших хирургическое вмешательство на лице. По его словам, ношение масок также мешает глухим людям, которые читают по губам.

Также Саверский отметил, что из-за маски люди могут испытывать «ложное чувство безопасности» и пренебречь прочими средствами профилактики. По его мнению, имеет место «медицинская диктатура, где право на здоровье подавляет остальные гражданские права».

Представитель Роспотребнадзора, в свою очередь, напомнила, что обязательный масочный режим был введён в рамках полномочий главного санврача РФ и «не нарушает прав граждан». В ведомстве, которое выступало ответчиком, считают, что представленные истцами доказательства являются субъективными, и больше похожи на эмоции.

Представитель Генпрокуратуры, которая участвовала в заседании в качестве независимой стороны, поддержала позицию Роспотребнадзора.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ввела масочный режим по всей России с 28 октября 2020 года, сообщает «Свободная пресса». Все жители страны обязаны носить защитные маски в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, на парковках и в лифтах.

