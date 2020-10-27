В Госдуму предложили бесплатно выдавать лекарства для лечения COVID на дому
Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил обеспечивать граждан, проходящий лечение COVID-19 дома, бесплатными медикаментами во всех регионах России, пишет RT.
Средства на обеспечение заболевших лекарствами Сухарев предлагает брать из федерального бюджета. Письмо с соответствующим предложением он направил главе Минздрава Михаилу Мурашко. В обращении депутат отметил, что в данный момент пациентам с легким протеканием болезни выписывается стандартный перечень препаратов для амбулаторного лечения.
Парламентарий подчеркнул, что цена одного такого курса лечения может составлять более 2 тысяч рублей на человека во многих регионах.
В некоторых регионах, включая Москву и Санкт-Петербург, власти предоставляют лекарства для прохождения амбулаторного лечения на бесплатной основе.
Ранее стало известно, что губернатор Иркутской области был госпитализирован с коронавирусом.
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