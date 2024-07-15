В Госдуму внесли поправки о праве получить остаток маткапитала

В Госдуму внесли поправки о праве получить остаток маткапитала, если он не превышает десяти тысяч рублей, сообщил глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов, передает РИА Новости.

По плану 22 июля комитет Госдумы по труду рассмотрит поправку, а 23 июля она уже может быть принята Госдумой.

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Неиспользованные остатки материнского капитала в 10 тысяч рублей следует выплачивать семьям на сбор детей в школу, заявил 8 июля президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с победителями конкурса «Это у нас семейное».

Он отметил, что проблема с использованием маткапитала известна и обсуждается в правительстве. По его словам, после того, как люди расходуют основную часть маткапитала, остается небольшая сумма, с которой «вроде как и сделать ничего нельзя», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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