В Госдуму внесли поправки о праве получить остаток маткапитала, если он не превышает десяти тысяч рублей, сообщил глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов, передает РИА Новости.

По плану 22 июля комитет Госдумы по труду рассмотрит поправку, а 23 июля она уже может быть принята Госдумой.