В Госдуму внесли поправки, которые увеличат штрафы для нарушителей ПДД

Инициатива предполагает, что штраф за нарушение правил применения ремней безопасности вырастет с одной тысячи рублей до 1,5 тысячи рублей. При этом штраф за вождение в состоянии алкогольного опьянения возрастет с 30 тысяч рублей до 45 тысяч рублей.

Аналогично вырастут и штрафы за превышение скорости и несоблюдение требований дорожных знаков, составив 750 рублей — 7,5 тысячи рублей. Для Москвы и Санкт-Петербурга предусмотрены максимальные размеры санкций.

Ранее директор Национального общественного центра безопасности движения, руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев сообщил «Радиоточке НСН», что увеличение штрафов за нарушение ПДД – правильная политика для достижения практически 100% собираемости штрафов, однако для обеспечения безопасности дорожного движения необходимо также заняться установкой предупреждений о наличии камер.

