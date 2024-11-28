В Госдуму внесли поправки, которые увеличат штрафы для нарушителей ПДД
В Госдуму поступили поправки, предусматривающие увеличение размера штрафов для нарушителей правил дорожного движения (ПДД) в России, сообщил глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Инициатива предполагает, что штраф за нарушение правил применения ремней безопасности вырастет с одной тысячи рублей до 1,5 тысячи рублей. При этом штраф за вождение в состоянии алкогольного опьянения возрастет с 30 тысяч рублей до 45 тысяч рублей.
Аналогично вырастут и штрафы за превышение скорости и несоблюдение требований дорожных знаков, составив 750 рублей — 7,5 тысячи рублей. Для Москвы и Санкт-Петербурга предусмотрены максимальные размеры санкций.
Ранее директор Национального общественного центра безопасности движения, руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев сообщил «Радиоточке НСН», что увеличение штрафов за нарушение ПДД – правильная политика для достижения практически 100% собираемости штрафов, однако для обеспечения безопасности дорожного движения необходимо также заняться установкой предупреждений о наличии камер.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru