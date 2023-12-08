В Госдуме заявили, что проект за треш-стримы предусматривает штраф до 700 тысяч

Проект о наказании за треш-стримы в России предусматривает штрафы до 700 тысяч рублей, а также конфискацию имущества, сообщил в Telegram один из авторов документа, глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.

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По его словам, согласно внесенным проектам, суд сможет накладывать запрет на ведение деятельности, в том числе пользование интернетом, будут введены основания для блокировки треш-контента в Сети и будет обязательство социальных сетей мониторить его и удалять.

Популярный блогер и стример Герман Ягодка ранее заявил на пресс-конференции в НСН о необходимости закона, устанавливающего, какой видео-контент считать «трешем».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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