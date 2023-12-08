В Госдуме заявили, что проект за треш-стримы предусматривает штраф до 700 тысяч
Проект о наказании за треш-стримы в России предусматривает штрафы до 700 тысяч рублей, а также конфискацию имущества, сообщил в Telegram один из авторов документа, глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.
По его словам, согласно внесенным проектам, суд сможет накладывать запрет на ведение деятельности, в том числе пользование интернетом, будут введены основания для блокировки треш-контента в Сети и будет обязательство социальных сетей мониторить его и удалять.
Популярный блогер и стример Герман Ягодка ранее заявил на пресс-конференции в НСН о необходимости закона, устанавливающего, какой видео-контент считать «трешем».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Госдуме заявили, что проект за треш-стримы предусматривает штраф до 700 тысяч
- В Конгрессе США представили текст резолюции по импичменту Байдену
- СМИ: визит Путина на Ближний Восток стал тревожным сигналом для Запада
- В Москве банда полицейских продавала личные данные россиян
- Названо количество россиян, ожидающих эвакуации из сектора Газа
- СМИ: визит Путина на Ближний Восток говорит о перемене мирового порядка
- Устроившая стрельбу школьница вела Telegram-канал
- «Аэрофлот» восстановил работу системы бронирования авиабилетов
- Кэмерон: Россия «вернется за добавкой» после победы на Украине
- Переговоры Путина и Раиси продлились более пяти часов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru