В Госдуме заявили, что проект за треш-стримы предусматривает штраф до 700 тысяч

По его словам, согласно внесенным проектам, суд сможет накладывать запрет на ведение деятельности, в том числе пользование интернетом, будут введены основания для блокировки треш-контента в Сети и будет обязательство социальных сетей мониторить его и удалять.

Популярный блогер и стример Герман Ягодка ранее заявил на пресс-конференции в НСН о необходимости закона, устанавливающего, какой видео-контент считать «трешем».

