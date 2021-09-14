В Госдуму внесен законопроект об отмене обязательного техосмотра

Партия «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект об отмене обязательного технического осмотра для автовладельцев. Об этом сообщает пресс-служба партии.

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Отмечается, что документ представили депутаты и сенаторы-единороссы.

Ранее один из авторов законопроекта, первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета партии Андрей Турчак пояснил, что в случае принятия закона прохождение ТО станет добровольным для физлиц. Обязательный техосмотр сохранится для коммерческого транспорта.

Кроме того, прохождение ТО будет необходимо при постановке авто на учет, смене владельца, изменении конструкции, замене основных агрегатов.

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ФОТО: РИА Новости//Александр Кряжев
ТЕГИ:ТехосмотрЗаконопроектЕдиная РоссияГосдума
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