В Госдуму внесен законопроект об электронных трудовых книжках
Правительство РФ внесло в Госдуму проект закона, по которому записи о стаже работы могут быть включены в электронную трудовую книжку не только с начала 2020 года, но и сведения за предыдущие периоды.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что документ разработан по поручению президента РФ по внедрению цифровых технологий при оформлении трудовых отношений.
Сейчас работник имеет право выбрать между продолжением ведения работодателем трудовой книжки или предоставлением ему работодателем сведений о трудовой деятельности в электронном виде. При этом работодатель передает в ПФР сведения о трудовой деятельности сотрудника, формирующиеся с 1 января 2020 года.
Новый закон может вступить в силу с 1 января 2021 года. Об этом ранее сообщал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Между тем, опрос, проведенный ВЦИОМ, показал, что больше половины россиян предпочтут сохранить бумажную трудовую книжку и отказаться от электронной, сообщает RT.
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