В Госдуму внесен законопроект об электронных трудовых книжках

Правительство РФ внесло в Госдуму проект закона, по которому записи о стаже работы могут быть включены в электронную трудовую книжку не только с начала 2020 года, но и сведения за предыдущие периоды.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что документ разработан по поручению президента РФ по внедрению цифровых технологий при оформлении трудовых отношений.