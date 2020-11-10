В Госдуму внесен законопроект об электронных трудовых книжках

Правительство РФ внесло в Госдуму проект закона, по которому записи о стаже работы могут быть включены в электронную трудовую книжку не только с начала 2020 года, но и сведения за предыдущие периоды.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что документ разработан по поручению президента РФ по внедрению цифровых технологий при оформлении трудовых отношений.

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Сейчас работник имеет право выбрать между продолжением ведения работодателем трудовой книжки или предоставлением ему работодателем сведений о трудовой деятельности в электронном виде. При этом работодатель передает в ПФР сведения о трудовой деятельности сотрудника, формирующиеся с 1 января 2020 года.

Новый закон может вступить в силу с 1 января 2021 года. Об этом ранее сообщал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Между тем, опрос, проведенный ВЦИОМ, показал, что больше половины россиян предпочтут сохранить бумажную трудовую книжку и отказаться от электронной, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
ТЕГИ:ЗаконопроектТрудовая Книжка
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