В Госдуму внесен законопроект о штрафах за продажу табака несовершеннолетним

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий значительно увеличить административные штрафы за продажу табачной продукции, вейпов и кальянов несовершеннолетним. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

В случае повторного нарушения, штраф для граждан может составить до 300 тыс. рублей, для должностных лиц — до 700 тыс., а для юридических лиц — до двух млн рублей.