В Госдуму внесен законопроект о штрафах за продажу табака несовершеннолетним

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий значительно увеличить административные штрафы за продажу табачной продукции, вейпов и кальянов несовершеннолетним. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

В случае повторного нарушения, штраф для граждан может составить до 300 тыс. рублей, для должностных лиц — до 700 тыс., а для юридических лиц — до двух млн рублей.

СМИ: Кабмин поддержал проект об уголовной ответственности за продажу вейпов детям

Проект предполагает внесение поправок в статью 14.53 Кодекса об административных правонарушениях, в которой сейчас предусмотрены штрафы для физических лиц от 2 до 3 тыс. рублей, для должностных лиц — от 5 до 10 тыс., а для юридических — до 50 тыс. рублей.

Соавтор законопроекта, депутат Госдумы Александр Аксененко, отметил, что действующие штрафы не имели должного эффекта, поскольку торговые точки продолжали продавать запрещенные товары детям. По его мнению, повышения штрафов до крупных сумм будет достаточно для того, чтобы наказание стало сдерживающим фактором для продавцов, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
ТЕГИ:ЗаконопроектГосдумаНесовершеннолетниеТабакВейперыВейпы

Горячие новости

Все новости

партнеры