В Госдуму внесен законопроект о штрафах за продажу табака несовершеннолетним
В Госдуму внесен законопроект, предлагающий значительно увеличить административные штрафы за продажу табачной продукции, вейпов и кальянов несовершеннолетним. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.
В случае повторного нарушения, штраф для граждан может составить до 300 тыс. рублей, для должностных лиц — до 700 тыс., а для юридических лиц — до двух млн рублей.
Проект предполагает внесение поправок в статью 14.53 Кодекса об административных правонарушениях, в которой сейчас предусмотрены штрафы для физических лиц от 2 до 3 тыс. рублей, для должностных лиц — от 5 до 10 тыс., а для юридических — до 50 тыс. рублей.
Соавтор законопроекта, депутат Госдумы Александр Аксененко, отметил, что действующие штрафы не имели должного эффекта, поскольку торговые точки продолжали продавать запрещенные товары детям. По его мнению, повышения штрафов до крупных сумм будет достаточно для того, чтобы наказание стало сдерживающим фактором для продавцов, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- УФНС напомнила о сроках уплаты налогов до 2 декабря
- СМИ: Двое граждан Болгарии признались, что якобы шпионили в пользу России
- В Госдуму внесен законопроект о штрафах за продажу табака несовершеннолетним
- Росавиация: причин отказываться от эксплуатации Sukhoi Superjet 100 нет
- Минобороны заявило об уничтожении военных объектов Украины ударами «Искандеров»
- Актер Гела Месхи рассказал о совете Хабенского и мечте сыграть Райкина
- Полеты на Луну отложены из-за отсутствия финансирования сверхтяжелой ракеты
- В Госдуме оценили кадровые перестановки в Центробанке РФ
- Финский депутат Кильюнен извинился за слова об открытии границы с Россией
- Exeed и Mercedes вошли в ТОП самых популярных премиальных автобрендов в РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru