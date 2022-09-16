В Госдуму внесен проект закона о кредитных каникулах

Законопроект о кредитных каникулах внесен в Государственную Думу, сообщил Telegram-канал Совета Федерации.

Нормативный акт предусматривает в случае снижения у гражданина дохода более чем на 30% возможность обратиться в банк с требованием предоставить кредитные каникулы на срок до полугода.

«В рамках одного кредитного договора гражданин вправе воспользоваться кредитными каникулами единожды. Получить данный льготный период можно на несколько потребительских кредитов», — говорится в Telegram-канале Совета Федерации.

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Во время налоговых каникул финансовым организациям запретят начислять гражданину неустойки, пени, штрафы, взыскивать предметы залога или обращаться к поручителям по кредиту.

Авторы законопроекта считают, что предлагаемые изменения позволят защитить права людей, попавших в сложную жизненную ситуацию и снизят риски дефолтов заёмщиков.

Ранее президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявила, что банки ищут повод, чтобы не давать кредитные каникулы.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:БанкиКредитыЗаконопроектГосдума
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