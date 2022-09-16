В Госдуму внесен проект закона о кредитных каникулах

Законопроект о кредитных каникулах внесен в Государственную Думу, сообщил Telegram-канал Совета Федерации.

Нормативный акт предусматривает в случае снижения у гражданина дохода более чем на 30% возможность обратиться в банк с требованием предоставить кредитные каникулы на срок до полугода.

«В рамках одного кредитного договора гражданин вправе воспользоваться кредитными каникулами единожды. Получить данный льготный период можно на несколько потребительских кредитов», — говорится в Telegram-канале Совета Федерации.