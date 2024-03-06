В Госдуму внесен проект об освобождении от уголовного наказания контрактников

На рассмотрение депутатами Государственной Думы внесен законопроект, согласно которому лица, заключившие контракт о военной службе в период военной операции, освобождаются от уголовного наказания, сообщает «Коммерсант».

Мобилизованных преступников предложили освобождать от наказания

Авторами законодательной инициативы стали депутаты Павел Крашенинников и Андрей Картаполов, а также сенатор Андрей Клишас.

Согласно проекту нормативного акта, военный контракт смогут заключить те, кто находится под следствием, под судом или в отношении кого уже вынесен приговор.

В документе указываются категории лиц, в отношении которых будет действовать данный механизм освобождения от уголовного наказания.

Ранее в Госдуму внесли проект, разрешающий ранее судимым служить по контракту при мобилизации, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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