В Госдуму внесен проект об освобождении от уголовного наказания контрактников

Авторами законодательной инициативы стали депутаты Павел Крашенинников и Андрей Картаполов, а также сенатор Андрей Клишас.

Согласно проекту нормативного акта, военный контракт смогут заключить те, кто находится под следствием, под судом или в отношении кого уже вынесен приговор.

В документе указываются категории лиц, в отношении которых будет действовать данный механизм освобождения от уголовного наказания.

Ранее в Госдуму внесли проект, разрешающий ранее судимым служить по контракту при мобилизации, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

