В Госдуму внесен проект об освобождении от уголовного наказания контрактников
На рассмотрение депутатами Государственной Думы внесен законопроект, согласно которому лица, заключившие контракт о военной службе в период военной операции, освобождаются от уголовного наказания, сообщает «Коммерсант».
Авторами законодательной инициативы стали депутаты Павел Крашенинников и Андрей Картаполов, а также сенатор Андрей Клишас.
Согласно проекту нормативного акта, военный контракт смогут заключить те, кто находится под следствием, под судом или в отношении кого уже вынесен приговор.
В документе указываются категории лиц, в отношении которых будет действовать данный механизм освобождения от уголовного наказания.
Ранее в Госдуму внесли проект, разрешающий ранее судимым служить по контракту при мобилизации, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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