ОП призвала предоставить бюджетные места в вузах детям из многодетных семей

Государство должно предоставить многодетным семьям дополнительные преференции, включая увеличение бюджетных мест в вузах, заявил в беседе с РИА «Новости» председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных ценностей Сергей Рыбальченко.

Законопроект о предоставлении льгот на поступление в бакалавриат и специалитет детям из многодетных семей внесли в Госдуму в прошлом году. Его планируют рассмотреть в первом чтении на заседании 17 марта.