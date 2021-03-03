ОП призвала предоставить бюджетные места в вузах детям из многодетных семей

Государство должно предоставить многодетным семьям дополнительные преференции, включая увеличение бюджетных мест в вузах, заявил в беседе с РИА «Новости» председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных ценностей Сергей Рыбальченко.

Законопроект о предоставлении льгот на поступление в бакалавриат и специалитет детям из многодетных семей внесли в Госдуму в прошлом году. Его планируют рассмотреть в первом чтении на заседании 17 марта.

СМИ: дети из многодетных семей получат преимущество при зачислении в вуз

Рыбальченко отметил, что инициатива о предоставлении преференций многодетным семьям может вызвать непонимание со стороны других россиян. По его словам, сейчас размер материнского капитала не такой большой, чтобы позволить семьям дать высшее образование всем детям. «Быть многодетным должно быть выгодно и престижно», – заключил председатель комиссии ОП.



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