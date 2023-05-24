В Госдуму в четверг внесут проект о запрете смены пола без хирургической операции
В четверг в Госдуму внесу законопроект о запрете смены пола без проведения хирургической операции. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди»), сообщает пресс-служба Думы.
Отмечается, что спикер нижней палаты Вячеслав Володин поддержал внесение такого проекта, а также предложение Даванкова всем депутатам присоединиться к авторству и подписать документ.
Володин также предложил позвать представителей Минздрава на рассмотрение этого законопроекта в первом чтении.
Министр юстиции РФ Константин Чуйченко ранее заявил, что его ведомство планирует законодательно исключить возможность смены пола в паспорте и других документах. В интервью НСН председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина высказала предположение, что мера сделает такое решение менее популярным среди россиян, желающих избежать мобилизации.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru