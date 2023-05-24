В Госдуму в четверг внесут проект о запрете смены пола без хирургической операции

В четверг в Госдуму внесу законопроект о запрете смены пола без проведения хирургической операции. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди»), сообщает пресс-служба Думы.

Отмечается, что спикер нижней палаты Вячеслав Володин поддержал внесение такого проекта, а также предложение Даванкова всем депутатам присоединиться к авторству и подписать документ.