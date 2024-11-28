В Госдуму направлен законопроект о пенсиях для инвалидов-участников СВО

Правительство внесло в Госдуму законопроект, который предусматривает предоставление пенсии по инвалидности гражданам, принимавшим участие в боевых действиях в составе Вооруженных сил Донецкой и Луганской народных республик, а также других воинских формирований и органов ДНР и ЛНР с 11 мая 2014 года. Законопроект был опубликован в электронной базе Госдумы.

Согласно документу, эти граждане смогут претендовать на государственное пенсионное обеспечение в виде пенсии по инвалидности. В настоящее время такие лица получают пенсию по инвалидности в общем порядке, независимо от причины инвалидности.