В Госдуму направлен законопроект о пенсиях для инвалидов-участников СВО

Правительство внесло в Госдуму законопроект, который предусматривает предоставление пенсии по инвалидности гражданам, принимавшим участие в боевых действиях в составе Вооруженных сил Донецкой и Луганской народных республик, а также других воинских формирований и органов ДНР и ЛНР с 11 мая 2014 года. Законопроект был опубликован в электронной базе Госдумы.

Согласно документу, эти граждане смогут претендовать на государственное пенсионное обеспечение в виде пенсии по инвалидности. В настоящее время такие лица получают пенсию по инвалидности в общем порядке, независимо от причины инвалидности.

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Законопроект также предлагает предоставить право на одновременное получение двух пенсий — по инвалидности и по старости или за выслугу лет. Пенсия будет назначаться при наличии гражданства РФ на момент установления инвалидности.

В пояснении к документу отмечается, что для назначения пенсионных выплат в беззаявительном порядке потребуется доработка Единой системы пенсионного учета. В связи с этим законопроект предполагает вступление в силу его положений через 180 дней после официального опубликования, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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