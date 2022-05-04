Песков назвал «чушью» сообщения о мобилизации в России 9 мая

Сообщения о мобилизации в России являются «чушью», это решение не будет принято 9 мая. Такое сообщение сделал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

О том, что в России к Дню Победы может быть объявлена мобилизация, ранее писали западные СМИ со ссылкой на собственные источники, среди них американский телеканал CNN. Песков опроверг эти сообщения.

Песков посоветовал не обращать внимания на подобные сообщения, назвав их слухами и «неправдой».


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КремльМобилизация9 маяДмитрий Песков
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