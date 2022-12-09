В Госдуме заявили о рекордной аудитории российских соцсетей

Депутат Госдумы Сергей Колунов заявил, что число пользователей «ВКонтакте» ежедневно увеличивается на 9%, NEWS.ru.

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По его словам, это 75 млн уникальных пользователей в месяц, что является рекордом для отечественной платформы. Он также указал на то, что блокировка практически всех российских СМИ на YouTube привела к росту популярности видеохостинга Rutube.

«Rutube... пока еще проигрывающий «американцу» в аудитории. Эту проблему необходимо решить, используя опыт в том числе самого YouTube. Нравятся нам американцы, не нравятся, их медиамашина до сих пор сильнейшая в мире, поэтому их приёмы и технологии необходимо адаптировать для России», — сказал парламентарий.

Колунов добавил, что необходимо работать над «собственным софтом и продвигать его за рубеж».

Ранее соцсеть «ВКонтакте» пообещала удвоить мощности кластера сообщений для работы с повышенными нагрузками на фоне новогодних праздников, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СоцсетиИнтернетРоссия
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