В Госдуме заявили о «психологическом колпаке» на ковид-диссидентах

По словам депутата, каждые сутки в стране фиксируется по десять тысяч случаев заражения, однако многие россияне относятся к этому с излишним спокойствием. «У медиков уже сил не хватает кричать об этой ситуации, но какой-то психологический колпак надет на сознание наших людей», - заявила Соломатина в эфире Радио Sputnik.

Депутат напомнила, что преодолеть психологическую защиту властям не удается. Она подчеркнула, что многие не готовы ставить вакцину даже после случаев заболевания и смерти от коронавируса среди их близких.



Гипотетически SARS-CoV-2 мог появится в лаборатории, но такая версия маловероятна, так как основной механизм эволюционирования вируса — это обмен генетической информацией не в пробирке, а в естественных условиях, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

