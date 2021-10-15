В Госдуме заявили о «психологическом колпаке» на ковид-диссидентах
Российские ковид-диссиденты скрылись от информации о коронавирусе и необходимости вакцинироваться под «психологическим колпаком». Такое заявление сделала депутат Госдумы, кандидат медицинских наук Татьяна Соломатина.
По словам депутата, каждые сутки в стране фиксируется по десять тысяч случаев заражения, однако многие россияне относятся к этому с излишним спокойствием. «У медиков уже сил не хватает кричать об этой ситуации, но какой-то психологический колпак надет на сознание наших людей», - заявила Соломатина в эфире Радио Sputnik.
Депутат напомнила, что преодолеть психологическую защиту властям не удается. Она подчеркнула, что многие не готовы ставить вакцину даже после случаев заболевания и смерти от коронавируса среди их близких.
Гипотетически SARS-CoV-2 мог появится в лаборатории, но такая версия маловероятна, так как основной механизм эволюционирования вируса — это обмен генетической информацией не в пробирке, а в естественных условиях, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.
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