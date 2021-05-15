В Госдуме заявили о противозаконной новой политике WhatsApp

«WhatsApp, формально, это делает. Но в ультимативной форме, не давая пользователю выбора. На мой взгляд, это нарушение закона», - считает Горелкин.

По мнению законодателя, руководство мессенджера действует неэтично, потому что предлагало пользователям при установке приложения одни условия, а теперь выдвигает новые, пишет Газета.ru

Напомним, с 15 мая использовать WhatsApp можно, согласившись на новые условия, – мессенджер будет передавать информацию о предпочтениях пользователя соцсети Facebook, которой принадлежит. Пользователям, которые не согласятся с новыми правилами, будут блокировать функционал сервиса. Они потеряют доступ к личным спискам чатов в течение двух недель после 15 мая.

Ранее Роскомнадзор уведомил россиян о том, что у WhatsApp недостаточный уровень защиты персональных данных.

