В Госдуме заявили о противозаконной новой политике WhatsApp
Новая политика конфиденциальности иностранного мессенджера WhatsApp нарушает законодательство РФ. Об этом заявил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин в комментарии ТАСС.
Парламентарий отметил, что, в соответствии с российским законодательством, оператор персональных данных обязан получить согласие пользователя на передачу персональных данных третьим лицам.
«WhatsApp, формально, это делает. Но в ультимативной форме, не давая пользователю выбора. На мой взгляд, это нарушение закона», - считает Горелкин.
По мнению законодателя, руководство мессенджера действует неэтично, потому что предлагало пользователям при установке приложения одни условия, а теперь выдвигает новые, пишет Газета.ru
Напомним, с 15 мая использовать WhatsApp можно, согласившись на новые условия, – мессенджер будет передавать информацию о предпочтениях пользователя соцсети Facebook, которой принадлежит. Пользователям, которые не согласятся с новыми правилами, будут блокировать функционал сервиса. Они потеряют доступ к личным спискам чатов в течение двух недель после 15 мая.
Ранее Роскомнадзор уведомил россиян о том, что у WhatsApp недостаточный уровень защиты персональных данных.
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