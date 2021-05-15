У ряда пользователей WhatsApp с 15 мая начнут действовать ограничения

Мессенджер WhatsApp, принадлежащий корпорации Facebook, ввел в действие анонсированные в январе ограничения ряда функций пользователям, отказавшимся от нового соглашения. Об этом сообщает РИА Новости.

В текст документа, вызвавшего широкий общественный резонанс, был добавлен пункт о передаче личных данных головной компании Facebook. Кроме того, сведения "о вкусах и привычках" пользователей будут направляться в каждое из "семейства" приложений компании.

В январе руководство приложения заявило о том, что обновление пользовательского соглашения из-за недовольства будет перенесено на май. Ряд стран объявили мессенджеру бойкот из-за недостаточной сохранности персональных данных.

На сайте компании указано, что после 15 мая в течение нескольких недель уведомления о необходимости обновить соглашение с мессенджером станет неотклоняемым. После этого функции WhatsApp будут постепенно ограничиваться. Если не принять обновления, то через некоторое время пользоваться мессенджером станет невозможно.

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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