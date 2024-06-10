В Госдуме заявили о признании более 24 тысяч детей потерпевшими от действий Киева

Более 24 тысяч детей признаны потерпевшими от преступных действий киевского режима, около тысячи несовершеннолетних пострадали. Об этом заявила сопредседатель комиссии парламента по расследованию преступлений Киева против детей, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, передает ТАСС.

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Парламентарий представила соответствующие данные из итогового доклада комиссии.

«Потерпевшими признаны более 131 тысячи человек, в том числе 24 340 детей. Убито 300 детей, пострадало около 1 тысячи детей», — отметила Кузнецова.

Вице-спикер подчеркнула, что Следственный комитет возбудил около 4,5 тысячи уголовных дел, почти 2,8 тысячи их них касаются обстрелов территорий российских регионов. Также Следком завел 15 дел о фактах минирования в мирных кварталах.

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ФОТО: РИА Новости
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